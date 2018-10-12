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12.10.2018  08:18   

По площади Свободы ограничивается движение транспорта

Ограничение движения, в связи с проведением праздничных мероприятий


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В связи с подготовкой и празднованием Дня защитника Украины на площади Свободы:

1. С 08.00 часа 10 октября до 09.00 часов 17 октября 2018 запрещается движение транспорта по площади Свободы на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

2. 08.00 часа 10 октября до 09.00 часов 17 октября 2018 изменяется путь следования автобусных маршрутов следующим образом:
- №№20е, шестьдесят пятая, 119э, 217э, 296э: - ул. Сумская - пр. Независимости - ул. Науки и дальше по маршруту.

3. С 08.00 до 11.00 14 октября 2018 запрещается движение троллейбусов по ул. Тринклера на участке от ул. Независимости до площади Свободы, площади Свободы и организуется движение троллейбусного маршрута №18 следующим образом:
- ЖК «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Науки - ст. метро «Научная».

Источник:   городская диспетчерская служба
 Тэги:  транспорт, маршрут, харьков, движение, площадь
 
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