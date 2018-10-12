12.10.2018 08:27

По улице Велозаводской ограничивается движение транспорта

Движение ограничивается в связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта тротуара.



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В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта тротуара по ул. Велозаводской на участке от ул. Немышлянская до ул. Краснодарской:



Ежедневно с 08.00 до 17.00 с 05 по 12 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств и пешеходов по ул. Велозаводской на участке от ул. Немышлянская до ул. Краснодарской, с возможностью предварительного информирования водителей и пешеходов о проведении ремонтных работ на данном участке и обеспечив возможность беспрепятственного перехода пешеходов через проезжую часть по временным пешеходным проходам.