По улице Велозаводской ограничивается движение транспорта

Движение ограничивается в связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта тротуара.
В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта тротуара по ул. Велозаводской на участке от ул. Немышлянская до ул. Краснодарской:
Ежедневно с 08.00 до 17.00 с 05 по 12 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств и пешеходов по ул. Велозаводской на участке от ул. Немышлянская до ул. Краснодарской, с возможностью предварительного информирования водителей и пешеходов о проведении ремонтных работ на данном участке и обеспечив возможность беспрепятственного перехода пешеходов через проезжую часть по временным пешеходным проходам.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
влажн.:
давл.:
ветер: