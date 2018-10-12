Главная Новости Дороги и транспорт По улице Киргизcкой запрещается движение транспорта
12.10.2018  08:35   

По улице Киргизcкой запрещается движение транспорта

Ограничение движения транспорта в связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» работ по реконструкции тепломагистрали.


// facebook

В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» работ по реконструкции тепломагистрали от МК6307 к МК6308 по ул. Киргизской на участке от ул. Аскольдовская до ул. Манюшко:

С 08.00 часов 19 сентября до 17.00 30 ноября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Киргизской на участке от ул. Аскольдовская до ул. Манюшко, и организуется объезд по прилегающим улицам: ул. Костычева, ул. Героев Сталинграда.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  ограничение, транспорт, харьков, движение, обезд
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.10 Дороги и транспорт По улице Велозаводской ограничивается движение транспорта 05.10 Дороги и транспорт По улице Никитина ограничивается движение транспорта 05.10 Дороги и транспорт По улице Велозаводской ограничивается движение транспорта
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием в Холодногорском районе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 