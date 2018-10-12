По улице Киргизcкой запрещается движение транспорта

Ограничение движения транспорта в связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» работ по реконструкции тепломагистрали.
В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» работ по реконструкции тепломагистрали от МК6307 к МК6308 по ул. Киргизской на участке от ул. Аскольдовская до ул. Манюшко:
С 08.00 часов 19 сентября до 17.00 30 ноября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Киргизской на участке от ул. Аскольдовская до ул. Манюшко, и организуется объезд по прилегающим улицам: ул. Костычева, ул. Героев Сталинграда.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
влажн.:
давл.:
ветер: