Ямы по осени считают

На Харьковщине начат ежегодный осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети.
С начала октября харьковские инспекторы отдела безопасности дорожного движения начали проведение осеннего комиссионного осмотра автомобильных дорог общего пользования, как государственного так и местного значения, улиц и железнодорожных переездов. Проверка проводится с целью определения состояния эксплуатационного содержания улично-дорожной сети после окончания летнего сезона и надлежащей подготовки ее к зимнему периоду эксплуатации.
Во время практического этапа обследования инспекторы совместно с представителями различных служб осуществляют проверку:
Выявленные недостатки инспекторы будут фиксировать в актах осмотра для принятия мер по их ликвидации.
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Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
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