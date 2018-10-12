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12.10.2018  10:15   

Ямы по осени считают

На Харьковщине начат ежегодный осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети.


// facebook

С начала октября харьковские инспекторы отдела безопасности дорожного движения начали проведение осеннего комиссионного осмотра автомобильных дорог общего пользования, как государственного так и местного значения, улиц и железнодорожных переездов. Проверка проводится с целью определения состояния эксплуатационного содержания улично-дорожной сети после окончания летнего сезона и надлежащей подготовки ее к зимнему периоду эксплуатации.

Во время практического этапа обследования инспекторы совместно с представителями различных служб осуществляют проверку:

  • состояния покрытия проезжей части, обочин, тротуаров;
  • наличия и состояния дорожной разметки;
  • технических средств организации дорожного движения;
  • оборудования железнодорожных переездов.

Выявленные недостатки инспекторы будут фиксировать в актах осмотра для принятия мер по их ликвидации.

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  проверка, дороги, харьков, состояние, регистрация
 
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