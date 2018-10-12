12.10.2018 13:20

Харьковский метрополитен с 5 ноября переходит на «Зимний режим» (новые интервалы движения)

В начале следующего месяца график движения поездов на двух линиях метрополитена изменится на зимний. Основным отличием от летнего режима станет другой режим интервалов.



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С 5 ноября частично изменится интервал движения поездов в харьковском метро. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковский метрополитен".

"Пока интервал движения поездов соответствует осеннему графику", - отметили в пресс-службе метрополитена.

На Холодногорско-Заводской линии время ожидания поездов с 6 до 7 утра сократится до 4-3 минут, а с 21 до 22 часов составит от 8 до 10 минут. Также на Салтовской линии с 6 до 7 утра период ожидания сократится на 1 минуту, а с 22.00 до 23.00 продлится на 2 минуты.

На Алексеевской линии интервал движения поездов не изменится.

Как добавили в пресс-службе, информацию об интервалах движения можно найти в вестибюлях на каждой станции подземки.