Главная Новости Дороги и транспорт В понедельник стоит забыть о проезде через перекресток Валентиновской и Тракторостроителей
12.10.2018  18:18   

В понедельник стоит забыть о проезде через перекресток Валентиновской и Тракторостроителей

Движение транспорта при движении в сторону улицы Гвардейцев Широнинцев с 22:00 15 октября будет запрещено.


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Движение транспорта по улице Валентиновской, на перекрестке с проспектом Тракторостроителей при движении в сторону улицы Гвардейцев Широнинцев, будет запрещено с 22:00 15 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда на этом перекрестке. Движение возобновится после завершения работ.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.

Также с 22:00 15 октября до 25 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка», а также движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе.

В это время троллейбус №34 - не ходит.

Трамвай №23 будет курсировать так: 602 м/р - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Юго-восточный».

На время отсутствия электротранспорта будет увеличен выпуск подвижного состава на автобусных маршрутах:  №6э, 52э, 204э, 268э, при необходимости - на маршрутах: №17э, 49э, 212э, 215э, 266э, 272э.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, валентиновская, харьков
 
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