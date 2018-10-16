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16.10.2018  08:30   

По улице Валентиновской в районе перекрестка с проспектом Тракторостроителей запрещается движение транспорта

В связи с необходимостью проведения ПАО «Южспецстрой» работ по реконструкции трамвайного переезда ул. Тракторостроителей - ул. Валентинивська временно ограничивается движения транспорта.


KHARKIV Today
Фото: Константин Чегринский
  • По улице Валентиновской в районе перекрестка с проспектом Тракторостроителей запрещается движение транспорта
  • В связи с необходимостью проведения ПАО «Южспецстрой» работ по реконструкции трамвайного переезда ул. Тракторостроителей - ул. Валентинивська:

    1. С 22.00 часов 15 октября 2018 до завершения работ запрещается движение транспортных средств по ул. Валентиновской на перекрестке с ул. Тракторостроителей при движении в сторону до ул. Гвардейцев-Широнинцев, с организацией объезда закрытого участка в соответствии со схемой организации дорожного движения разработанной и согласованной с органами Национальной полиции.

    2. 22.00 часов 15 октября 2018 до 25 октября 2018 запрещается движение троллейбусов по ул. Валентиновской на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев в ЖК «Восточная Салтовка» и трамваев по просп. Тракторостроителей на участке от РК «Салтовский» до Салтовского шоссе, в связи с чем вносятся следующие изменения в работу маршрутов:
  • троллейбусный маршрут №34 - не ходят
  • трамвайный маршрут №23: - ЖК «602 м / р» - Салтовское шоссе - ул. Тракторостроителей - ул. Московский - ЖК «Юго-Восточное».
Источник:   Городская диспетсчерская служба
 Тэги:  транспорт, движение, харьков, маршрут, изменение
 
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