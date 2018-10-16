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16.10.2018  08:40   

По площади Свободы ограничивается движение транспорта


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В связи с подготовкой и празднованием Дня защитника Украины на площади Свободы:

1. С 08.00 часа 10 октября до 09.00 часов 17 октября 2018 запрещается движение транспортных средств по площади Свободы на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, с организацией движения транспортных средств по правой стороне площади Свободы на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

2. 08.00 часа 10 октября до 09.00 часов 17 октября 2018 изменяется путь следования автобусных маршрутов следующим образом:
- №№20е, 65, 119э, 217э, 296э: - ул. Сумская - пр. Независимости - ул. Науки и дальше по маршруту.

3. С 08.00 до 11.00 14 октября 2018 запрещается движение троллейбусов по ул. Тринклера на участке от ул. Независимости до площади Свободы, площади Свободы и организуется движение троллейбусного маршрута №18 следующим образом:
- ЖК «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Науки - ст. метро «Научная».

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  транспорт, харьков, площадь, свободы, маршрут, изменения
 
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