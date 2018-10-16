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16.10.2018  08:50   

По улице Академика Павлова и улице Леся Сердюка ограничивается движение транспорта

Ограничение движения в связи с необходимостью проведения СКП «Харьковзеленстрой» работ по сносу деревьев.


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В связи с необходимостью проведения СКП «Харьковзеленстрой» работ по сносу деревьев по ул. Академика Павлова и ул. Леся Сердюка:

Ежедневно с 08.00 до 17.00 с 30 августа по 31 декабря 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Академика Павлова на участке от ул. Московского до ул. Леся Сердюка и по ул. Леся Сердюка на участке от ул. Академика Павлова до ул. Ужвий Натальи, организовав движение транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  маршрут, ограничение, движение, харьков, изменение, транспорт
 
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