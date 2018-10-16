По улице Академика Павлова и улице Леся Сердюка ограничивается движение транспорта

Ограничение движения в связи с необходимостью проведения СКП «Харьковзеленстрой» работ по сносу деревьев.
В связи с необходимостью проведения СКП «Харьковзеленстрой» работ по сносу деревьев по ул. Академика Павлова и ул. Леся Сердюка:
Ежедневно с 08.00 до 17.00 с 30 августа по 31 декабря 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Академика Павлова на участке от ул. Московского до ул. Леся Сердюка и по ул. Леся Сердюка на участке от ул. Академика Павлова до ул. Ужвий Натальи, организовав движение транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.
Велик риск ошибки, звезды советуют принятие важных решений лучше отложить на потом. И будьте осторожны с деньгами.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
влажн.:
давл.:
ветер: