16.10.2018 10:43

В Харькове – футбол: как будет ходить транспорт вокруг стадиона «Металлист»

С 18:00 16 октября до 00:30 17 октября будет запрещено движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой,



// Городской Дозор

Это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между сборными командами Украины и Чехии.



На этот период движение автобусов будет организовано следующим образом:



№68э, 232э изменят конечную остановку «Ст. м. «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Проспект Гагарина»;



№260э сократит путь следования и изменит конечную остановку следующим образом: ул. Плехановская – ст. м. «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко, возле железнодорожной станции Балашовка);



№244э изменит путь следования и будет осуществлять объезд так: пр. Московский – ул. Полевая и далее по маршруту;



№251э: пр. Московский – ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Полевая – ул. Плехановская и далее по маршруту.



С 18:00 16 октября до завершения работы трамвайных маршрутов будет ограничена скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Державинской до ул. Молочной, а также запрещена остановка на «Ст. м. «Спортивная».



С 21:00 до 21:45 16 октября и с 23:30 до 00:30 17 октября движение трамваев будет организовано следующим образом:



трамвай №5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;



трамвай №6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;

в обратном направлении: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;



трамвай №27: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново;



трамвай №28: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Веринская – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново.