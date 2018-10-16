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16.10.2018  12:31   

Харьковский метрополитен на час продлит работу

Трафик электротранспорта изменится в связи с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между сборными командами Украины и Чехии.


// Facebook

Сегодня вечером работа метрополитена будет продлена до часа ночи 17 октября, сообщили на официальной странице в Facebook Харьковского метрополитена.

На время проведения мероприятия станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты для входа/выхода, уточнили в Департаменте инфраструктуры горсовета.

Напомним, с 18:00 16 октября до 00:30 17 октября будет запрещено движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой. Кроме того, изменится движение маршруток и трамваев.

Тэги:  движение, метро, харьков
 
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