Харьковский метрополитен на час продлит работу

Трафик электротранспорта изменится в связи с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между сборными командами Украины и Чехии.
Сегодня вечером работа метрополитена будет продлена до часа ночи 17 октября, сообщили на официальной странице в Facebook Харьковского метрополитена.
На время проведения мероприятия станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты для входа/выхода, уточнили в Департаменте инфраструктуры горсовета.
Напомним, с 18:00 16 октября до 00:30 17 октября будет запрещено движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой. Кроме того, изменится движение маршруток и трамваев.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
влажн.:
давл.:
ветер: