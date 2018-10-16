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16.10.2018  16:40   

За строительством метро в Харькове будет следить «новый друг из Лондона»

ЕБРР назначил нового главу в Украине


// facebook

Чуть менее года назад ЕБРР утвердил кредит €160 млн на расширение Харьковского метро. Еще 160 миллионов дает Европейский инвестиционный банк.

Кредит будет использован для строительства 3,5-километровой линии метро до станции "Одесская" и закупки нового подвижного состава, сообщается на сайте ЕБРР. А вот следить за использованием этого кредита будет новый человек.

Главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине вместо Франсиса Малижа станет Маттео Патроне, который в настоящее время является директором по Румынии и Болгарии.

Об этом Малиж сообщил на своей Facebook-странице.

Малиж добавил, что Патроне представят на новой должности в ближайшие недели.

"Я оставляю Украину, но Украина не оставляет меня. Теперь у вас есть новый друг в Лондоне", – пишет Малиж.

Напомним, что в мае глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер завершил работу на этой должности и перешел в лондонский офис банка. В связи с этим Франсис Малиж был назначен ответсвенным за деятельность ЕБРР в Украине.

По убеждению специалистов ЕБРР ожидается, что проект увеличит пассажиропоток Харьковского метрополитена на 25 млн человек ежегодно, увеличит долю метрополитена в общегородских пассажирских перевозках до 50% и улучшит показатели качества пассажироперевозок.

Маттео Патроне / Фото: emerging-europe.com

Источник:   НВ
 Тэги:  метро, одесская, харьков, алексеевское депо, кредит, ебрр, контроль
 
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