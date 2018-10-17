По проспекту Любови Малой продлевается ограничение движения транспорта

Ограничение движения в связи с ремонтом путепровода.
В связи с необходимостью ООО «Индустриал Билдинг Групп» продление сроков по капитальному ремонту Льговского путепровода, удлиняется ограничения движения транспорта по ул. Любви Малой на Льговском путепроводе по 31 декабря 2018 года.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
влажн.:
давл.:
ветер: