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17.10.2018  08:24   

По проспекту Любови Малой продлевается ограничение движения транспорта

Ограничение движения в связи с ремонтом путепровода.


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В связи с необходимостью ООО «Индустриал Билдинг Групп» продление сроков по капитальному ремонту Льговского путепровода, удлиняется ограничения движения транспорта по ул. Любви Малой на Льговском путепроводе по 31 декабря 2018 года.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  ремонт, путепровод, харьков, ограничение движения, маршрут изменения
 
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