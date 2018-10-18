По улице Валентиновской для транспорта закрыли второй перекресток

До 10 октября ограничено движение на перекрестке улицы Валентиновской с улицей Гвардейцев Широнинцев.
Движение транспорта по ул. Валентиновской, в районе пересечения с ул. Гвардейцев Широнинцев, ограничено до 22:00 19 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях.
На этот период движение транспорта осуществляется по свободной от выполнения работ полосе.
Напомним, на перекрестке проспекта Тракторостроителей с улицей Валентиновской движение транспорта ограничено в связи с проведением работ по реконструкции трамвайного переезда.
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