18.10.2018 10:34

По улице Валентиновской для транспорта закрыли второй перекресток

До 10 октября ограничено движение на перекрестке улицы Валентиновской с улицей Гвардейцев Широнинцев.



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Движение транспорта по ул. Валентиновской, в районе пересечения с ул. Гвардейцев Широнинцев, ограничено до 22:00 19 октября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях.



На этот период движение транспорта осуществляется по свободной от выполнения работ полосе.

Напомним, на перекрестке проспекта Тракторостроителей с улицей Валентиновской движение транспорта ограничено в связи с проведением работ по реконструкции трамвайного переезда.