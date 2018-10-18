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18.10.2018  10:34   

По улице Валентиновской для транспорта закрыли второй перекресток

До 10 октября ограничено движение на перекрестке улицы Валентиновской с улицей Гвардейцев Широнинцев.


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Движение транспорта по ул. Валентиновской, в районе пересечения с ул. Гвардейцев Широнинцев, ограничено до 22:00 19 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях.

На этот период движение транспорта осуществляется по свободной от выполнения работ полосе.

Напомним, на перекрестке проспекта Тракторостроителей с улицей Валентиновской движение транспорта ограничено в связи с проведением работ по реконструкции трамвайного переезда.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, метро, харьков
 
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