18.10.2018 17:16

В пятницу нельзя будет проехать по бульвару Юрьева

Движение будет запрещено с 8:00 до 21:00.



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В пятницу целый день будет запрещено движение по бульвару Юрьева

Движение транспорта по бульвару Юрьева, на участке от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских Дивизий, будет запрещено с 8:00 до 21:00 завтра, 19 октября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом бульвара.



Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: пр. Петра Григоренко, пр. Московскому, ул. Харьковских Дивизий.