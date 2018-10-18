В пятницу нельзя будет проехать по бульвару Юрьева

Движение будет запрещено с 8:00 до 21:00.
В пятницу целый день будет запрещено движение по бульвару Юрьева
Движение транспорта по бульвару Юрьева, на участке от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских Дивизий, будет запрещено с 8:00 до 21:00 завтра, 19 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом бульвара.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: пр. Петра Григоренко, пр. Московскому, ул. Харьковских Дивизий.
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