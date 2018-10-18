Месяц будет сложно проехать по улице Скрипника

С 19 октября до 19 ноября будет ограничено движение по части улицы Скрипника.
Движение транспорта по улице Скрипника, на участке от улицы Чернышевской до улицы Сумской, будет ограничено с 8:00 19 октября до 16:00 19 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами по ликвидации дефекта на трубопроводе теплосетей.
Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Возможны новые перспективные знакомства, укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению – у вас будет шанс добиться от окружающих давно желаемого.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.
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