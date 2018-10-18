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18.10.2018  17:48   

Месяц будет сложно проехать по улице Скрипника

С 19 октября до 19 ноября будет ограничено движение по части улицы Скрипника.


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Движение транспорта по улице Скрипника, на участке от улицы Чернышевской до улицы Сумской, будет ограничено с 8:00 19 октября до 16:00 19 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами по ликвидации дефекта на трубопроводе теплосетей.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, скрипника, харьков
 
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