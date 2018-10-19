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19.10.2018  08:08   

В Харькове в день перекроют бульвар Юрьева

Движение будет ограничено в связи с капитальным ремонтом бульвара.


Фото; бульвар Юрьева

По данным службы, в связи с проведением ООО "Паркинг +" капитального ремонта бульвара с 8:00 до 21:00 в пятницу, 19 октября, будет запрещено движение транспортных средств по бульвару Юрьева на участке от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских дивизий.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: проспекта Петра Григоренко, проспекту Московскому, улицы Харьковских дивизий.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  транспорт, бульвар, харьков, ремонт, движение
 
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