19.10.2018 08:08

В Харькове в день перекроют бульвар Юрьева

Движение будет ограничено в связи с капитальным ремонтом бульвара.



Фото; бульвар Юрьева

По данным службы, в связи с проведением ООО "Паркинг +" капитального ремонта бульвара с 8:00 до 21:00 в пятницу, 19 октября, будет запрещено движение транспортных средств по бульвару Юрьева на участке от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских дивизий.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: проспекта Петра Григоренко, проспекту Московскому, улицы Харьковских дивизий.