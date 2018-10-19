В Харькове в день перекроют бульвар Юрьева

Движение будет ограничено в связи с капитальным ремонтом бульвара.
По данным службы, в связи с проведением ООО "Паркинг +" капитального ремонта бульвара с 8:00 до 21:00 в пятницу, 19 октября, будет запрещено движение транспортных средств по бульвару Юрьева на участке от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских дивизий.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: проспекта Петра Григоренко, проспекту Московскому, улицы Харьковских дивизий.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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