По улице Скрыпника ограничивается движение транспорта

Ограничение движения в связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ.
В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по ликвидации дефекта на трубопроводе по ул. Скрипника угол ул. Гоголя:
С 08.00 часов 19 октября по 16.00 19 ноября 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Скрипника на участке от ул. Чернышевской до ул. Сумской, и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
влажн.:
давл.:
ветер: