19.10.2018 08:20

По улице Скрыпника ограничивается движение транспорта

Ограничение движения в связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ.



Фото: ул. Скрыпника

В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по ликвидации дефекта на трубопроводе по ул. Скрипника угол ул. Гоголя:



С 08.00 часов 19 октября по 16.00 19 ноября 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Скрипника на участке от ул. Чернышевской до ул. Сумской, и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.