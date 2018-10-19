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19.10.2018  08:20   

По улице Скрыпника ограничивается движение транспорта

Ограничение движения в связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ.


Фото: ул. Скрыпника

В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по ликвидации дефекта на трубопроводе по ул. Скрипника угол ул. Гоголя:

С 08.00 часов 19 октября по 16.00 19 ноября 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Скрипника на участке от ул. Чернышевской до ул. Сумской, и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  транспорт, бульвар, харьков, ремонт, движение, хтс
 
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