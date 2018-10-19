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19.10.2018  10:52   

По улице Донец-Захаржевского и Театральной площади на месяц закрывается движение транспорта

С 1:00 20 октября по 24:00 20 ноября будет запрещено движение транспорта по улице Донец-Захаржевского, на участке от дома №2 до перекрестка с Театральной площадью, и по Театральной площади, от перекрестка с улицей Донец-Захаржевского до дома №4 по Театральной площади.


// Google Maps

В этот период будут реконструировать нежилое здание на улице Донец-Захаржевского, 6/8, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Объезд закрытого участка будет организован по улице Мечникова.

Также с 20 октября по 20 ноября будет приостановлена работа площадок для платной парковки на улице Донец-Захаржевского и в переулке Некрасова.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, метро, харьков
 
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