19.10.2018 10:52

По улице Донец-Захаржевского и Театральной площади на месяц закрывается движение транспорта

С 1:00 20 октября по 24:00 20 ноября будет запрещено движение транспорта по улице Донец-Захаржевского, на участке от дома №2 до перекрестка с Театральной площадью, и по Театральной площади, от перекрестка с улицей Донец-Захаржевского до дома №4 по Театральной площади.



// Google Maps

В этот период будут реконструировать нежилое здание на улице Донец-Захаржевского, 6/8, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Объезд закрытого участка будет организован по улице Мечникова.



Также с 20 октября по 20 ноября будет приостановлена работа площадок для платной парковки на улице Донец-Захаржевского и в переулке Некрасова.