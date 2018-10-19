19.10.2018 17:03

Начало Московского проспекта продолжат ремонтировать до конца года

Движение транспорта по Московскому проспекту, на участке от площади Конституции до Харьковской набережной, будет запрещено с 20 октября по 31 декабря.



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Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам. На время работ будет организовано двустороннее движение в пер. Слесарном, на участке от пр. Московского до ул. Короленко.



Автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:



при движении в сторону Харьковской набережной:



№241э, 272э: пл. Конституции – пер. Плетневский – ул. Кооперативная – пр. Московский – Харьковская набережная и далее по маршруту;



при движении в сторону пл. Конституции:



№241э, 272э: Харьковская набережная – пер. Армянский – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская и далее по маршруту.



Путь следования до конечной остановки и расположение конечной остановки автобусов 249э, 251э, 269э будет изменен таким образом: – пр. Московский – пер. Армянский – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский (конечная остановка автобуса №219э) – пл. Конституции – пер. Плетневский – ул. Кооперативная – пр. Московский и далее по маршруту.



Также до конца года будет запрещено движение трамваев по пр. Московскому, на участке от пл. Защитников Украины до пл. Конституции, по пл. Конституции и пл. Павловской, от пл. Конституции до ул. Университетской.



Трамваи будут курсировать так:



№5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;



№6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – Южный вокзал;



в обратном направлении: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – ул. Университетская – ул. Грековская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины (Конный рынок) – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р.