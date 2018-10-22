22.10.2018 08:32

На перекрестке Валентиновской и Тракторостроителей ремонтируют трамвайный переезд

Движение возобновится после завершения работ.



// Городской Дозор

Запрещено движение транспорта по улице Валентиновской, на перекрестке с проспектом Тракторостроителей при движении в сторону улицы Гвардейцев Широнинцев, сообщили в Городской диспетчерской службе.

Объезд закрытого участка организован через парковку ТЦ «Класс».



Также до 25 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка», а также движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе.



В это время троллейбус №34 не ходит.



Трамвай №23 будет курсировать так: 602 м/р - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Юго-восточный».



На время отсутствия электротранспорта будет увеличен выпуск подвижного состава на автобусных маршрутах: №6э, 52э, 204э, 268э, при необходимости – на маршрутах: №17э, 49э, 212э, 215э, 266э, 272э.