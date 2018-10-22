22.10.2018 08:51

Матч Шахтер – Манчестер Сити: как изменится работа транспорта и метро

С 19:00 23 октября до 00:30 часов 24 октября запрещается движение транспорта по улицам, прилегающим к стадиону «Металлист».



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Так, запрещается движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой (кроме трамваев с 19:00 до 21:15 и с 22:00 до 23:45 часов).

Работу метрополитена продлят до 1:00 часов 24 октября.



Движение автобусных маршрутов общего пользования организуется следующим образом:



№68е и 232: меняется конечная остановка «Ст. метро «Метростроителей», высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Ст. метро «Проспект Гагарина».



№260: сокращается маршрут до ул. Плехановская – ст. м. «Завод им. Малышева» (высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева»).

Будет осуществляться объезд:



№244: пр. Московский – ул. Полевая и далее по маршруту;



№251: пр. Московский – ул. Богдана Хмельницкого – площадь Защитников Украины – пр. Московский – ул. Полевая – ул. Плехановская и далее по маршруту.



С 19:00 до завершения работы маршрутов ограничивается скорость движения трамваев до 5 км/ч по ул. Плехановской на участке от ул. Державинской до ул. Молочной.



С 21:15 часов до 22:00 и с 23:45 до 00:30 запрещается движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии и организуется движение трамваев следующим образом:



№5: ЖК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ЖК «ул. Одесская»;



№6: ЖК «602 м/р» – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – парк «Машиностроителей» – пр. Московский – площадь Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский шлях – ул. Евгения Котляра – ЖК «Южный вокзал».

в обратном направлении:

ЖК «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергиевская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – ЖК «602 м/р».

№27: ЖК «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины (Конный рынок) – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Виринская – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей – пр. Московский – площадь Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – ЖК «Новожаново».



№28: ЖК «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины (Конный рынок) – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Виринская – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей – пр. Московский – площадь Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – ЖК «Новожаново».