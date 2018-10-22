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22.10.2018  08:51   

Матч Шахтер – Манчестер Сити: как изменится работа транспорта и метро

С 19:00 23 октября до 00:30 часов 24 октября запрещается движение транспорта по улицам, прилегающим к стадиону «Металлист».


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Так, запрещается движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой (кроме трамваев с 19:00 до 21:15 и с 22:00 до 23:45 часов).

Работу метрополитена продлят до 1:00 часов 24 октября.

Движение автобусных маршрутов общего пользования организуется следующим образом:

№68е и 232: меняется конечная остановка «Ст. метро «Метростроителей»,  высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Ст. метро «Проспект Гагарина».

№260: сокращается маршрут до ул. Плехановская – ст. м. «Завод им. Малышева» (высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева»).

Будет осуществляться объезд:

№244: пр. Московский – ул. Полевая и далее по маршруту;

№251: пр. Московский – ул. Богдана Хмельницкого – площадь Защитников Украины – пр. Московский – ул. Полевая – ул. Плехановская и далее по маршруту.

С 19:00 до завершения работы маршрутов ограничивается скорость движения трамваев до 5 км/ч по ул. Плехановской на участке от ул. Державинской до ул. Молочной.

С 21:15 часов до 22:00 и с 23:45 до 00:30 запрещается движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии и организуется движение трамваев следующим образом:

№5: ЖК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ЖК «ул. Одесская»;

№6: ЖК «602 м/р» – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – парк «Машиностроителей» – пр. Московский – площадь Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский шлях – ул. Евгения Котляра – ЖК «Южный вокзал».
в обратном направлении:
ЖК «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергиевская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – ЖК «602 м/р».

 №27: ЖК «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины (Конный рынок) – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Виринская – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей – пр. Московский – площадь Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – ЖК «Новожаново».

№28: ЖК «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины (Конный рынок) – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Виринская – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей – пр. Московский – площадь Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – ЖК «Новожаново».

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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