22.10.2018 14:50

Верховный суд объяснил харьковчанам, в каком случае «евробляхи» - не нарушение

Верховный суд постановил, что пользование автомобилем с еврономерами, который был ввезен на территорию Украины в качестве транзитного, не является правонарушением.



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Соответствующее решение было принято в октябре, сообщает пресс-служба суда.

«Пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввезенными с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины. К такому выводу пришел Верховный суд, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица к таможни об отмене постановления, которым истец признан виновным в совершении нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 2 ст. 469 ТК Украины, и был наложен на него штраф в размере 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 8500 грн», - говорится в сообщении.

Верховный суд отметил, что в ч. 2 ст. 469 ТК Украины четко определены действия, бездействие и условия, квалифицирующиеся как правонарушения в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено или находятся на временном хранении под таможенным контролем либо помещены в режим таможенного склада. Такой таможенный режим, как временный ввоз, не определен в данных положениях Кодекса.

Постановленим Верховного Суда от 1 октября 2018 по делу 689/1980 / 16 а можно ознакомиться по ссылке.