23.10.2018 08:40

На улице Донец-Захаржевского строят многофункциональный комплекс

Реконструкция проводится в нежилом здании по улице Донец-Захаржевского, 6/8.



// Google Maps

В связи со строительными работами, с 1:00 20 октября по 24:00 20 ноября будет запрещено движение транспорта по улице Донец-Захаржевского, на участке от дома №2 до перекрестка с Театральной площадью, и по Театральной площади, от перекрестка с улицей Донец-Захаржевского до дома №4 по Театральной площади.



Объезд закрытого участка будет организован по улице Мечникова.



Также с 20 октября по 20 ноября будет приостановлена работа площадок для платной парковки на улице Донец-Захаржевского и в переулке Некрасова.