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23.10.2018  08:40   

На улице Донец-Захаржевского строят многофункциональный комплекс

Реконструкция проводится в нежилом здании по улице Донец-Захаржевского, 6/8.


// Google Maps

В связи со строительными работами, с 1:00 20 октября по 24:00 20 ноября будет запрещено движение транспорта по улице Донец-Захаржевского, на участке от дома №2 до перекрестка с Театральной площадью, и по Театральной площади, от перекрестка с улицей Донец-Захаржевского до дома №4 по Театральной площади.

Объезд закрытого участка будет организован по улице Мечникова.

Также с 20 октября по 20 ноября будет приостановлена работа площадок для платной парковки на улице Донец-Захаржевского и в переулке Некрасова.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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