24.10.2018 08:37

Возле Владимирской церкви реконструируют трамвайный переезд: как будут ходить маршрутки

Движение транспорта через перекресток пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда будет запрещено с 22:00 24 октября до завершения строительных работ.



// Харьков транспортный

В этот период автобусы будут объезжать указанный участок следующим образом:

№17э изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда, а также изменит путь следования: перекресток пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда – ул. Героев Труда и далее по маршруту;



№272э изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда, а также изменит путь следования: перекресток пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – ул. Валентиновская и далее по маршруту;



№6э, 49э, 204э изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда, а также изменят путь следования: перекресток пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;



№212э: ул. Светлая (533 м/р) – ул. Светлая – ул. Валентиновская – ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Героев Труда и далее по маршруту;



№266э: ул. Бучмы – ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Героев Труда – ст. м. «Героев Труда».



С 22:00 24 октября до завершения работ будет запрещено движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе, по ул. Героев Труда, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Академика Павлова. В связи с этим некоторые трамваи изменят свои маршруты следующим образом:



№23: 602 м/р – Салтовское шоссе – пр. Тракторостроителей – пр. Московский – разворотный круг «Юго-Восточный»;



№27: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины (Конный рынок) – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново;



№28: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины (Конный рынок) – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Веринская – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново;



№16: не ходит;

№16А: не ходит;

№26: не ходит.