24.10.2018 13:54

Игорь Терехов: Уже с нового года в Харькове появятся новые троллейбусы

ЕБРР выделяет Харькову средства на новые троллейбусы. И уже объявлено проведение тендера на их приобретение.



// Городской Дозор

Пакет финансирования составляет 10 миллионов евро, которые будут направлены на закупку нового электротранспорта, а также ремонтного и диагностического оборудования для обслуживания техники.



Такую же сумму - 10 миллионов гривен на обновление транспорта – выделяет Харькову и Европейский инвестиционный банк. Кроме того, отметил первый вице-мэр Игорь Терехов, ведутся переговоры, и по закупке для Харькова новых электробусов.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Ни один город не получает такой кредит доверия от банков, который есть у города Харькова. Уже с нового года, может в феврале, может раньше, появятся новые троллебусы. Мы получили два раза по 10 миллионов, почему два раза, потому что это разные банки. И закупим полностью троллейбусы низкопольные большие. Сегодня были также переговоры и предложили нам взять электробусы. Тоже, наверное, будем это делать. Самое главное, что электробусы будут ходить на аккумуляторах, для нас это очень выгодно, потому что вы знаете, сколько стоит бензин, дизтопливо, газ даже. Поэтому для нас это очень важно.



Закупка троллейбусов происходит в рамках соответствующей программы развития городского общественного транспорта. Кроме наземного, Харьков намерен приобрести транспорт и для подземки, а именно - новые вагоны для метрополитена.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Эти составы, они работают по принципу асинхронных двигателей, которые накапливают электроэнергию, потом выдают её. Поэтому они меньше употребляют электроэнергии, намного меньше. Мы будем менять полностью подвижной состав.



Вместе с тем за кредитные средства в Харькове будут строить две новые станции метро, ввод в эксплуатацию которых планируется в течение нескольких лет.