По Шевченко и Веринской будет запрещено движение трамваев

Из-за кронирования деревьев 27-й и 28-й трамваи пойдут по другому маршруту.
Движение трамваев по ул. Шевченко и ул. Веринской, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 10:00 до 13:00 26 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев.
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
№ 27, 28: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
(в обратном направлении): Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.
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