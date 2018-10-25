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25.10.2018  17:35   

Харьков готовится отметить День Автомобилиста

Ежегодно в последнее воскресенье октября в Украине отмечается профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства - День автомобилиста и дорожника.


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Автотранспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии Первой столицы.

По данным Службы автомобильных дорог в Харьковской области на конец 2017 длина автомобильных дорог общего пользования Харьковской области составила более 9,6 тыс.км, из них 97,5% - с твердым покрытием.

В январе-августе 2018 автотранспортом области (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) было перевезено 9,7 млн.т грузов и 69,6 млн. пассажиров, что составляет соответственно 34,1% и 17,4% от общих перевозок всеми видами транспорта области.

За этот период выполнен грузооборот автомобильного транспорта в объеме 2,5 млрд ткм и пассажирооборот - 891,1 млн.пас.км - сообщает в праздничной сводке региональное управление статистики.

Источник:   ГУ Статистики в Харьковской области
 Тэги:  бензин, дизель, харьков, полиция, дорога, прогокол.
 
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