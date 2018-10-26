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26.10.2018  10:03   

Всеми видами транспорта харьковчане 154 000 раз проехали вокруг Земли

По данным региональных статистиков в январе-сентябре 2018 всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот в объеме 6,2 млрд.пас.км. (рост на 1,5%)


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Услугами пассажирского транспорта воспользовались 452,5 млн. пассажиров, что на 1,8 % больше объемов соответствующего периода предыдущего года.

С начала года железнодорожным транспортом отправлено 24,6 млн. пассажиров, или 95,5% от объема января-сентября предыдущего года. Выполнено 2,8 млрд.пас.км пассажирооборота, что на 1% больше объема января-сентября 2017

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 78,0 млн. пассажиров, выполнено 1,0 млрд.пас.км пассажирооборота, что составило соответственно 91,5% и 95,6% от объемов января-сентября прошлого года .

Источник:   ГУ Статистики по Харьковской области
 Тэги:  транспорт, перевозки, харьков, электричка, автобус, билеты, зайцы
 
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