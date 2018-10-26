Всеми видами транспорта харьковчане 154 000 раз проехали вокруг Земли

По данным региональных статистиков в январе-сентябре 2018 всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот в объеме 6,2 млрд.пас.км. (рост на 1,5%)
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 452,5 млн. пассажиров, что на 1,8 % больше объемов соответствующего периода предыдущего года.
С начала года железнодорожным транспортом отправлено 24,6 млн. пассажиров, или 95,5% от объема января-сентября предыдущего года. Выполнено 2,8 млрд.пас.км пассажирооборота, что на 1% больше объема января-сентября 2017
Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 78,0 млн. пассажиров, выполнено 1,0 млрд.пас.км пассажирооборота, что составило соответственно 91,5% и 95,6% от объемов января-сентября прошлого года .
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
влажн.:
давл.:
ветер: