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26.10.2018  11:39   

Повышение стоимости бензина пересадило харьковчан на трамваи

Региональное управление статистики регистрирует увеличение спроса харьковчан на поездки общественным транспортом.


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Харьковским метрополитеном перевезено 162,9 млн. пассажиров, что на 4,8% больше объема соответствующего периода прошлого года.

Трамваями воспользовались 86,5 млн. пассажиров (больше на 14,6%)

А вот на  троллейбусах падение пассажиропотока : 100,6 млн. пассажиров (меньше на 1,9%), или увеличения перевозки «зайцев».

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  трамвай, стоимость, харьков, бензин, метро
 
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