Повышение стоимости бензина пересадило харьковчан на трамваи

Региональное управление статистики регистрирует увеличение спроса харьковчан на поездки общественным транспортом.
Харьковским метрополитеном перевезено 162,9 млн. пассажиров, что на 4,8% больше объема соответствующего периода прошлого года.
Трамваями воспользовались 86,5 млн. пассажиров (больше на 14,6%)
А вот на троллейбусах падение пассажиропотока : 100,6 млн. пассажиров (меньше на 1,9%), или увеличения перевозки «зайцев».
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
влажн.:
давл.:
ветер: