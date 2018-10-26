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26.10.2018  08:00   

Троллейбусы на ХТЗ изменят маршрут движения

Движение троллейбусов по пр. Индустриальному, ул. 12 Апреля, бул. Богдана Хмельницкого и пр. Александровскому будет запрещено с 10:00 до 15:00 26 октября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом тяговой подстанции.

На этот период движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№3: ул. Университетская - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч»;

№36: не ходит.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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