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26.10.2018  10:50   

Ж/д тарифы растут быстрее, чем стоимость топлива

Харьковский бизнес начинает «игнорить» железнодорожников в пользу автоперевозок


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В январе-сентябре 2018 грузооборот предприятий транспорта составил 16,0 млрд ткм, или 91,1% от объема января-сентября 2017, перевезено 32,0 млн.т грузов, или 96,1%.

С начала года железнодорожным транспортом отправлено 21,2 млн.т грузов, выполнен грузооборот в объеме 13,2 млрд ткм, что составило соответственно 93,2% и 88,6% от объемов января-сентября 2017

Автомобильным транспортом (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) выполнен грузооборот в объеме 2,8 млрд ткм (на 4,6% больше), перевезено 10,8 млн.т грузов (на 2,2% больше).

Источник:   ГУ Статиситки по Харьковской области
 Тэги:  тарифы, харьков, авто, перевозки, предприятия, стоимость
 
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