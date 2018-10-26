Ж/д тарифы растут быстрее, чем стоимость топлива

Харьковский бизнес начинает «игнорить» железнодорожников в пользу автоперевозок
В январе-сентябре 2018 грузооборот предприятий транспорта составил 16,0 млрд ткм, или 91,1% от объема января-сентября 2017, перевезено 32,0 млн.т грузов, или 96,1%.
С начала года железнодорожным транспортом отправлено 21,2 млн.т грузов, выполнен грузооборот в объеме 13,2 млрд ткм, что составило соответственно 93,2% и 88,6% от объемов января-сентября 2017
Автомобильным транспортом (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) выполнен грузооборот в объеме 2,8 млрд ткм (на 4,6% больше), перевезено 10,8 млн.т грузов (на 2,2% больше).
Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Главное – собрав волю в кулак, преодолеть свою лень и пассивность.
В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
влажн.:
давл.:
ветер: