26.10.2018 14:49

В харьковской мэрии состоялся торжественный прием, посвященный Дню автомобилиста и дорожника Украины (ФОТО)

Работников этих отраслей с профессиональным праздником поздравил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.



city.kharkov.ua

Торжественный прием, посвященный Дню автомобилиста и дорожника Украины, прошел сегодня, 26 октября, в Харьковском городском совете.



Работников этих отраслей с профессиональным праздником поздравил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.



«Человек за рулем сегодня играет одну из ключевых ролей в экономике нашей страны, в городском хозяйстве, а рабочий, который строит дороги, дает ему такую возможность. Теперь это также и праздник электротранспортников. Ваша ежедневная работа доказывает, что будущее у этих отраслей есть, мы и не такое переживали в 90-х годах. Желаю вам и дальше развивать наш город! Спасибо вам от лица нашего мэра Геннадия Кернеса и от всех харьковчан!» - сказал Евгений Водовозов.



Он вручил Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета и Благодарности городского головы водителям трамваев, автобусов и троллейбусов, слесарям автобусных предприятий, работникам КП «Горэлектротранссервис», кондукторам и т.д.



Справка. День автомобилиста и дорожника - национальный профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, который отмечается в Украине ежегодно в последнее воскресенье октября. Установлен в 1993 году Указом Президента Украины.