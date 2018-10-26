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26.10.2018  14:49   

В харьковской мэрии состоялся торжественный прием, посвященный Дню автомобилиста и дорожника Украины (ФОТО)

Работников этих отраслей с профессиональным праздником поздравил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.


city.kharkov.ua

Торжественный прием, посвященный Дню автомобилиста и дорожника Украины, прошел сегодня, 26 октября, в Харьковском городском совете.

Работников этих отраслей с профессиональным праздником поздравил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

«Человек за рулем сегодня играет одну из ключевых ролей в экономике нашей страны, в городском хозяйстве, а рабочий, который строит дороги, дает ему такую возможность. Теперь это также и праздник электротранспортников. Ваша ежедневная работа доказывает, что будущее у этих отраслей есть, мы и не такое переживали в 90-х годах. Желаю вам и дальше развивать наш город! Спасибо вам от лица нашего мэра Геннадия Кернеса и от всех харьковчан!» - сказал   Евгений Водовозов.

Он вручил Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета и Благодарности городского головы водителям трамваев, автобусов и троллейбусов, слесарям автобусных предприятий, работникам КП «Горэлектротранссервис», кондукторам и т.д.

Справка. День автомобилиста и дорожника - национальный профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, который отмечается в Украине ежегодно в последнее воскресенье октября. Установлен в 1993 году Указом Президента Украины.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  торжественный прием, день автомобилиста и дорожника, харьков
 
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