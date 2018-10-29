29.10.2018 08:08

На перекрестке проспекта Тракторостроителей - улицы Героев Труда запрещается движение транспорта

Ограничение проезда в связи с необходимостью проведения ООО «Елавтопас» работ по реконструкции трамвайного переезда.



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В связи с необходимостью проведения ООО «Елавтопас» работ по реконструкции трамвайного переезда ул. Тракторостроителей - ул. Героев Труда:



1. С 22.00 часов 24 октября 2018 до завершения строительных работ запрещается движение транспортных средств через перекресток ул. Тракторостроителей - ул. Героев Труда, и организуется объезд закрытого участка в соответствии со схемой организации дорожного движения разработанной и согласованной с органами Национальной полиции.



2. 22.00 часов 24 октября 2018 до завершения строительных работ автобусные маршруты общего пользования будут осуществлять объезд указанного участка следующим образом:

-зминюеться конечная остановка автобусного маршрута №17е и будет осуществляться высадка и посадка пассажиров на перекрестке ул. Тракторостроителей и ул. Героев Труда, а также изменяется путь следования: перекресток

ул. Тракторостроителей и ул. Героев труда - ул. Героев Труда и далее по маршруту;

-зминюеться конечная остановка автобусного маршрута №272 и будет осуществляться высадка и посадка пассажиров на перекрестке ул. Тракторостроителей и ул. Героев Труда и изменяется путь следования: перекресток

ул. Тракторостроителей и ул. Героев Труда - ул. Тракторостроителей - ул. Валентинивська и далее по маршруту;

-зминюеться конечная остановка автобусных маршрутов №№6е, сорок девятый, двести четвёртого и будет осуществляться высадка и посадка пассажиров на перекрестке ул. Тракторостроителей и ул. Героев Труда и изменяется путь следования: перекресток ул. Тракторостроителей и ул. Героев Труда - ул. Тракторостроителей и далее по маршруту.

-№212е: ул. Света (533м / с) - ул. Света - ул. Валентинивська - Гвардейцев-Широнинцев - ул. Героев Труда и далее по маршруту;

-№266е: - ул. Бучмы - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Героев Труда - ст. м. «Героев Труда».



3. С 22.00 часов 24 октября 2018 до завершения работ запрещается движение трамваев по ул. Тракторостроителей на участке от РК «Салтовский» до Салтовского шоссе, ул. Героев Труда на участке от ул. Тракторостроителей до ул. Академика Павлова, в связи с чем внесены следующие изменения в работу маршрутов:

трамвайный маршрут №16 - не ходят;

трамвайный маршрут №16-А - не ходят;

трамвайный маршрут №26 - не ходят;

Трамвайный маршрут №23: ЖК «602 м / р» - Салтовское шоссе - ул. Тракторостроителей - ул. Московский - ЖК «Юго-Восточное».

трамвайный маршрут №27:

- ЖК «Новожаново» - ул. Москалевской - ул. Гольдбергивська - ул. Молочная - площадь Защитников Украины (Конный рынок) - ул. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Виринская - ул. Академика Павлова - ул. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдбергивська - ул. Москалевской - ЖК «Новожаново».

трамвайный маршрут №28:

- ЖК «Новожаново» - ул. Москалевской - ул. Гольдбергивська - ул. Молочная - площадь Защитников Украины (Конный рынок) - ул. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Виринская - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдбергивська - ул. Москалевской - ЖК «Новожаново».