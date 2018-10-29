29.10.2018 08:20

Приостановлена работа парковки и ограничено движение

По улице Донца - Захаржевского запрещается движение транспорта



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В связи с необходимостью проведения ООО «ТЭЯ» реконструкции нежилого здания лит. «А-6» под многофункциональный комплекс по адресу: ул. Донца-Захаржевского, 6/8:



1. С 01.00 часов 20 октября по 24.00 час 20 ноября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Донца-Захаржевского на участке от дома №2 до перекрестка с Театральной площадью и по Театральной площади от перекрестка с ул. Донца-Захаржевского к дому №4 по Театральной площади, организовав при этом объезд закрытого участка по прилегающей улице: ул. Мечникова.



2. КП «Харьковпарксервис» с 20 октября по 20 ноября 2018 приостановил работу площадки для платной парковки: ул. Донца-Захаржевского, ул. Некрасова.