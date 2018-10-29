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29.10.2018  18:38   

Троллейбусы на ХТЗ на два часа изменят маршрут

Движение троллейбусов по пр. Индустриальному, ул. 12 Апреля, бул. Богдана Хмельницкого и пр. Александровскому будет запрещено с 10:00 до 12:00 30 октября.


// city.kharkov.ua

Изменение в движении электротранспорта связано с ремонтом оборудования тяговой подстанции, которая обеспечивает электропитание троллейбусной линии по пр. Александровскому.

На этот период троллейбус №3 будет курсировать так: ул. Университетская - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч»;

троллейбус №36 - не ходит.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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