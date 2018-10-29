Троллейбусы на ХТЗ на два часа изменят маршрут

Движение троллейбусов по пр. Индустриальному, ул. 12 Апреля, бул. Богдана Хмельницкого и пр. Александровскому будет запрещено с 10:00 до 12:00 30 октября.
Изменение в движении электротранспорта связано с ремонтом оборудования тяговой подстанции, которая обеспечивает электропитание троллейбусной линии по пр. Александровскому.
На этот период троллейбус №3 будет курсировать так: ул. Университетская - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч»;
троллейбус №36 - не ходит.
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
влажн.:
давл.:
ветер: