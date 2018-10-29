29.10.2018 18:38

Троллейбусы на ХТЗ на два часа изменят маршрут

Движение троллейбусов по пр. Индустриальному, ул. 12 Апреля, бул. Богдана Хмельницкого и пр. Александровскому будет запрещено с 10:00 до 12:00 30 октября.



// city.kharkov.ua

Изменение в движении электротранспорта связано с ремонтом оборудования тяговой подстанции, которая обеспечивает электропитание троллейбусной линии по пр. Александровскому.

На этот период троллейбус №3 будет курсировать так: ул. Университетская - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч»;



троллейбус №36 - не ходит.