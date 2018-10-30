Движение транспорта по улице Шатиловской закроют еще на месяц

До 1 декабря будет запрещено движение транспорта по улице Шатиловской, на участке от улицы Культуры до улицы Бакулина.
Запрет связан с продлением работ по замене участка трубопровода КП «Харьковские тепловые сети». Ранее движение планировалось открыть 1 ноября.
На этот период объезд закрытого участка организован следующим образом:
при движении в сторону ул. Новгородской: ул. Динамовская - пер. Фанинский - ул. Авиационная - ул. Бакулина;
при движении в сторону ул. Сумской: ул. Шатиловская - ул. Бакулина - ул. Авиационная - пер. Фанинский - ул. Динамовская - ул. Сумская.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: