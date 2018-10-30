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30.10.2018  13:33   

Движение транспорта по улице Шатиловской закроют еще на месяц

До 1 декабря будет запрещено движение транспорта по улице Шатиловской, на участке от улицы Культуры до улицы Бакулина.


// city.kharkov.ua

Запрет связан с продлением работ по замене участка трубопровода КП «Харьковские тепловые сети». Ранее движение планировалось открыть 1 ноября.

На этот период объезд закрытого участка организован следующим образом: 

при движении в сторону ул. Новгородской: ул. Динамовская - пер. Фанинский - ул. Авиационная - ул. Бакулина;

при движении в сторону ул. Сумской: ул. Шатиловская - ул. Бакулина - ул. Авиационная - пер. Фанинский - ул. Динамовская - ул. Сумская.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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