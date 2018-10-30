Главная Новости Дороги и транспорт Ко Дню железнодорожника для 60 харьковчан-ветеранов отрасли состоится ретрорейс Харьков-Люботин-Харьков
30.10.2018  14:50   

Ко Дню железнодорожника для 60 харьковчан-ветеранов отрасли состоится ретрорейс Харьков-Люботин-Харьков

Согласно Указу Президента Украины ежегодно 4 ноября отмечается профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта - День железнодорожника.


// KHARKIV Today

Региональное управление статистики к празднику подготовила итоговый отчет.

На конец 2017 эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования на территории Харьковской области составляла 1 520 км, в т.ч. электрифицированных – 1 222 км.

В январе-сентябре 2018 железнодорожным транспортом отправлено 21,2 млн.т грузов, что составило 66,2% общего объема перевезенных грузов всеми видами транспорта области.

По данным Регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога» наибольшую долю в структуре грузовых железнодорожных отправлений занимали железная и марганцевая руда (36%), зерно и продукты перемола - 28,7%, строительные грузы - 16,6%.

В течение января-сентября 2018 услугами железной дороги воспользовались 24,6 млн. пассажиров, или 5,4% общего количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта области. 

Источник:   ГУ Статистики по Харьковской области
 Тэги:  транспорт, харьков, ж/д, ретро, ветераны, перевозка, отчет, статистика
 
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