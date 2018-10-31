На Салтовке временно перенесут троллейбусную остановку

По улице Валентиновской, на перекрестке с улицей Гвардейцев-Широнинцев, перенесут остановочный пункт.
С 1 до 21 ноября троллейбусы и автобусы, движущиеся в сторону проспекта Тракторостроителей, будут останавливаться перед перекрестком – в районе дома 30 по улице Валентиновской.
Остановочный пунк «Улица Гвардейцев Широнинцев» будет перенесен на время работ по замене магистрального трубопровода КП «Харьковские тепловые сети» на перекрестке ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Валентиновская.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Ноябрь придет в Харьков с солнечной, холодной погодой. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
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