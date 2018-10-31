31.10.2018 16:34

На Салтовке временно перенесут троллейбусную остановку

По улице Валентиновской, на перекрестке с улицей Гвардейцев-Широнинцев, перенесут остановочный пункт.



// Google Maps

С 1 до 21 ноября троллейбусы и автобусы, движущиеся в сторону проспекта Тракторостроителей, будут останавливаться перед перекрестком – в районе дома 30 по улице Валентиновской.

Остановочный пунк «Улица Гвардейцев Широнинцев» будет перенесен на время работ по замене магистрального трубопровода КП «Харьковские тепловые сети» на перекрестке ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Валентиновская.







