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31.10.2018  16:34   

На Салтовке временно перенесут троллейбусную остановку

По улице Валентиновской, на перекрестке с улицей Гвардейцев-Широнинцев, перенесут остановочный пункт.


// Google Maps

С 1 до 21 ноября троллейбусы и автобусы, движущиеся в сторону проспекта Тракторостроителей, будут останавливаться перед перекрестком – в районе дома 30 по улице Валентиновской.

Остановочный пунк «Улица Гвардейцев Широнинцев» будет перенесен на время работ по замене магистрального трубопровода КП «Харьковские тепловые сети» на перекрестке ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Валентиновская.



 

Тэги:  движение, харьков
 
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