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31.10.2018  19:20   

Трамваи №12 и 20 на три дня изменят маршрут

Движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому, проезду Рогатинскому, будет запрещено с 9:00 до 16:00 1, 2 и 3 ноября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта трамвайных путей по ул. Большой Панасовской.

На этот период движение трамваев будет осуществляться так:

№12: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – Лесопарк;

№20: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.
 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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