01.11.2018 14:01

На Залютино ремонтрируют внутриквартальную дорогу и благоустраивают двор

Во дворе по улице Залютинской, 2, что в Холодногорском районе, городские дорожники делают качественную внутрикварталку и удобные пешеходные зоны.



// Городской Дозор

Жители многоэтажного общежития по улице Залютинской, 2 рассказывают: проблемы с тротуарами и внутриквартальные дороги здесь уже не первый год.



«Я здесь живу около 10 лет, и нет дорог нигде: ни возле дома, ни объездных – здесь очень большие ямы были. Даже на машине отказывались нас подвозить с ребёнком к подъезду, – рассказала местная жительница Елена. – Теперь же недавно отремонтировали подъезд, сделали лифт, - теперь сделают дорогу. Мы очень довольны, мы очень много ездили по городам Украины, но Харьков самый красивый, самый лучший!»



В планах дорожников полностью убрать разрушенное покрытие, подготовить дорогу и тротуары под асфальтирование.



«Будет уложено порядка 1 500 квадратных метров дорожного покрытия. Здесь недалеко детский садик и детские площадки. К ним будут сделаны тротуары, а также на остановку», – рассказал мастер Арут Арутюнян.



Придомовую территорию тоже благоустроят, добавляет Арут Арутюнян. Просьбы людей относительно спортивной площадки уже учтены и выполняется.



«Было трудно подойти к спортивной площадке и позаниматься. Решили установить бордюрный камень, оградить площадку, а также заасфальтировать покрытие, дабы люди могли спокойно заниматься спортом в независимости от времени года. По объёмам - будет уложено около 120 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, также будет новый бордюр порядка 40 погонных метров», – рассказл Арут Арутюнян.