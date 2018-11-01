На Залютино ремонтрируют внутриквартальную дорогу и благоустраивают двор

Во дворе по улице Залютинской, 2, что в Холодногорском районе, городские дорожники делают качественную внутрикварталку и удобные пешеходные зоны.
Жители многоэтажного общежития по улице Залютинской, 2 рассказывают: проблемы с тротуарами и внутриквартальные дороги здесь уже не первый год.
«Я здесь живу около 10 лет, и нет дорог нигде: ни возле дома, ни объездных – здесь очень большие ямы были. Даже на машине отказывались нас подвозить с ребёнком к подъезду, – рассказала местная жительница Елена. – Теперь же недавно отремонтировали подъезд, сделали лифт, - теперь сделают дорогу. Мы очень довольны, мы очень много ездили по городам Украины, но Харьков самый красивый, самый лучший!»
В планах дорожников полностью убрать разрушенное покрытие, подготовить дорогу и тротуары под асфальтирование.
«Будет уложено порядка 1 500 квадратных метров дорожного покрытия. Здесь недалеко детский садик и детские площадки. К ним будут сделаны тротуары, а также на остановку», – рассказал мастер Арут Арутюнян.
Придомовую территорию тоже благоустроят, добавляет Арут Арутюнян. Просьбы людей относительно спортивной площадки уже учтены и выполняется.
«Было трудно подойти к спортивной площадке и позаниматься. Решили установить бордюрный камень, оградить площадку, а также заасфальтировать покрытие, дабы люди могли спокойно заниматься спортом в независимости от времени года. По объёмам - будет уложено около 120 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, также будет новый бордюр порядка 40 погонных метров», – рассказл Арут Арутюнян.
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