В центре Харькова аварийный ремонт теплосети: как организуют объезд транспорта

С 18:00 1 ноября до завершения аварийных работ запрещено движение транспорта по ул. Алчевских, на участке от ул. Маяковского до ул. Олеся Гончара.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ликвидацией аварии на тепловой сети.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Маяковского, Мироносицкой, Олеся Гончара, Алчевских.
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