Главная Новости Дороги и транспорт Главную площадь Харькова перекроют из-за всеукраинского автокросса
02.11.2018  17:04   

Главную площадь Харькова перекроют из-за всеукраинского автокросса

С 16:00 до 20:00 3 ноября будет ограничено движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка улица Сумская - улица Свободы до Харьковского национального университета имени Каразина.


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На площади проведут торжественную церемонию открытия V этапа чемпионата Украины по автомобильному кроссу и III, IV этапов чемпионата Украины по кантри-кроссу.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по правой стороне площади, вдоль гостиницы «Харьков», сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, метро, харьков
 
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