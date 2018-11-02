Главную площадь Харькова перекроют из-за всеукраинского автокросса

С 16:00 до 20:00 3 ноября будет ограничено движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка улица Сумская - улица Свободы до Харьковского национального университета имени Каразина.
На площади проведут торжественную церемонию открытия V этапа чемпионата Украины по автомобильному кроссу и III, IV этапов чемпионата Украины по кантри-кроссу.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по правой стороне площади, вдоль гостиницы «Харьков», сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью. Запомните даже самые невероятные идеи, чтобы потом воспользоваться.
С субботы облака затянут небо, и пасмурная погода будет все выходные. Существенных осадков не ожидается.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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