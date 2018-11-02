В районе метро «Киевская» перекроют движение по улице Шевченко

В субботу, 3 ноября, будут асфальтировать проезжую часть после реконструкции трамвайного переезда на перекрестке улица Шевченко – улица Матюшенко.
В связи с этом с 8:00 до 14:00 3 ноября, будет ограничено движение транспорта по ул. Моисеевской, на участке от ул. Шевченко до въезда на территорию ТЦ «Рост».
А с 14:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по улице Шевченко, на участке от улицы Матюшенко до улицы Арктической.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Арктической, мимо стоянки ТЦ «Рост», ул. Моисеевской, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью. Запомните даже самые невероятные идеи, чтобы потом воспользоваться.
С субботы облака затянут небо, и пасмурная погода будет все выходные. Существенных осадков не ожидается.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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