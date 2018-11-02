Главная Новости Дороги и транспорт В районе метро «Киевская» перекроют движение по улице Шевченко
02.11.2018  17:30   

В районе метро «Киевская» перекроют движение по улице Шевченко

В субботу, 3 ноября, будут асфальтировать проезжую часть после реконструкции трамвайного переезда на перекрестке улица Шевченко – улица Матюшенко.


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В связи с этом с 8:00 до 14:00 3 ноября, будет ограничено движение транспорта по ул. Моисеевской, на участке от ул. Шевченко до въезда на территорию ТЦ «Рост».

А с 14:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по улице Шевченко, на участке от улицы Матюшенко до улицы Арктической.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Арктической, мимо стоянки ТЦ «Рост», ул. Моисеевской, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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