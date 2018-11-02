02.11.2018 19:01

По переулку Рогатинскому на 10 дней запрещается движение транспорта

С 8:00 5 ноября до 21:00 14 ноября будет запрещено движение транспорта по переулку Рогатинскому, на участке от проезда Рогатинского до улицы Клочковской.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией участка ул. Клочковской.

На этот период будет организован объезд закрытого участка по прилегающим улицам: проезду Рогатинскому и ул. Клочковской.