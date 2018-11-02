02.11.2018 19:36

В субботу возле стадиона «Металлист» перекроют движение

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой (кроме трамваев с 14:00 до 16:15 и с 17:00 до 18:45), будет запрещено с 14:00 до 19:45 3 ноября.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев).

В это время конечная остановка автобусов №68э и 232э будет перенесена на остановку «Ст. метро «Проспект Гагарина».

Автобус №260э будет осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева» и сократит путь следования таким образом: – ул. Плехановская – ст. м. «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции «Балашовка»).



Другие автобусы будут объезжать закрытый участок так:



№244э: пр. Московский – ул. Полевая и далее по маршруту;



№251э: – пр. Московский – ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Полевая – ул. Плехановская и далее по маршруту.



Также в связи с матчем с 16:15 до 17:00 и с 18:45 до 19:45 будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской – на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии.



Трамваи будут курсировать следующим образом:



№5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;



№6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;



в обратном направлении: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;



№8: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;



в обратном направлении: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;



№27: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины (Конный рынок) – пр. Московский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская - Новожаново;



№28: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины (Конный рынок) – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Веринская – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново.



Также станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты для входа/выхода.