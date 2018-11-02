02.11.2018 20:02

На следующей неделе трамваи №12 и 20 изменят маршруты движения

Движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому и проезду Рогатинскому будет запрещено с 9:00 до 17:00 с 5 по 9 ноября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом трамвайных путей.



На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:



№12: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – Лесопарк;



№20: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.