Главная Новости Дороги и транспорт На следующей неделе трамваи №12 и 20 изменят маршруты движения
02.11.2018  20:02   

На следующей неделе трамваи №12 и 20 изменят маршруты движения

Движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому и проезду Рогатинскому будет запрещено с 9:00 до 17:00 с 5 по 9 ноября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом трамвайных путей.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

№12: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – Лесопарк;

№20: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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