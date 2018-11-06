Трамваи №12 и 20 ходят по своим маршрутам

Сроки капремонта трамвайных путей перенесены.
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.
«Это связано с проведением подготовительных работ для продолжения капитального ремонта трамвайных путей по ул. Большой Панасовской и переносом сроков проведения работ по асфальтированию проезжей части», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому и проезду Рогатинскому будет запрещено с 9:00 до 17:00 с 5 по 9 ноября в связи с капремонтом трамвайных путей, поэтому трамваи №12 и 20 будут ходить по измененным маршрутам.
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6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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