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06.11.2018  08:02   

Трамваи №12 и 20 ходят по своим маршрутам

Сроки капремонта трамвайных путей перенесены.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.

«Это связано с проведением подготовительных работ для продолжения капитального ремонта трамвайных путей по ул. Большой Панасовской и переносом сроков проведения работ по асфальтированию проезжей части», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому и проезду Рогатинскому будет запрещено с 9:00 до 17:00 с 5 по 9 ноября в связи с капремонтом трамвайных путей, поэтому трамваи №12 и 20 будут ходить по измененным маршрутам.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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