06.11.2018 08:02

Трамваи №12 и 20 ходят по своим маршрутам

Сроки капремонта трамвайных путей перенесены.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.

«Это связано с проведением подготовительных работ для продолжения капитального ремонта трамвайных путей по ул. Большой Панасовской и переносом сроков проведения работ по асфальтированию проезжей части», – говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому и проезду Рогатинскому будет запрещено с 9:00 до 17:00 с 5 по 9 ноября в связи с капремонтом трамвайных путей, поэтому трамваи №12 и 20 будут ходить по измененным маршрутам.