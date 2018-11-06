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06.11.2018  19:19   

По улице Клочковской организован временный объезд

По переулку Рогатинскому временно запрещается движение транспорта


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В связи с необходимостью проведения ООО «Паркинг +» реконструкции ул. Клочковской, с 08.00 часов 05 ноября до 21.00 14 ноября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Рогатинскому на участке от проезда Рогатинского до ул. Клочковской и организуется объезд закрытого участка по прилегающим улицам: проезд Рогатинский, ул. Клочковская.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  объезд, роганский, харьков, переулок, клочковская
 
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