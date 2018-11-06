По улице Клочковской организован временный объезд

По переулку Рогатинскому временно запрещается движение транспорта
В связи с необходимостью проведения ООО «Паркинг +» реконструкции ул. Клочковской, с 08.00 часов 05 ноября до 21.00 14 ноября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Рогатинскому на участке от проезда Рогатинского до ул. Клочковской и организуется объезд закрытого участка по прилегающим улицам: проезд Рогатинский, ул. Клочковская.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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