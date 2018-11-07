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07.11.2018  08:31   

На площади Свободы пройдет парад off-road техники

Движение транспорта по площади будет ограничено два дня.


//tourist.pl.ua

В связи с проведением Харьковским клубом «JUMA» торжественного парада off-road техники, с 8:00 8 ноября до 18:00 9 ноября запрещается движение транспорта по площади Свободы на участке от улицы Сумской до улицы Тринклера.

На этот период путь следования автобусных маршрутов изменяется следующим образом:

№№20е, 65, 119э, 217э, 296э: ул. Сумская – пр. Независимости – ул. Науки и дальше по маршруту.

Также 8 и 9 ноября приостанавливается работа парковки на площади: от ул. Тринклера до ул. Сумской.

Источник:   1562
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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