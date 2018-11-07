На площади Свободы пройдет парад off-road техники

Движение транспорта по площади будет ограничено два дня.
В связи с проведением Харьковским клубом «JUMA» торжественного парада off-road техники, с 8:00 8 ноября до 18:00 9 ноября запрещается движение транспорта по площади Свободы на участке от улицы Сумской до улицы Тринклера.
На этот период путь следования автобусных маршрутов изменяется следующим образом:
№№20е, 65, 119э, 217э, 296э: ул. Сумская – пр. Независимости – ул. Науки и дальше по маршруту.
Также 8 и 9 ноября приостанавливается работа парковки на площади: от ул. Тринклера до ул. Сумской.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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